Ufficiale in Cina il Redmi Note 12 Turbo: debutta il nuovo Snapdragon 7+ Gen 2

Lato fotocamera, lo smartphone di Redmi ha una fotocamera posteriore da 64 MP con OIS, una di tipo ultra grandangolare da 8 MP ed una terza, macro, da 2 MP. Ottima l'autonomia: la batteria da 5.000 mAh, infatti, garantisce buone performance e, tra l'altro, supporta la ricarica rapida da 67 W. In particolare, si può ricaricare fino al 50% in 15 minuti e fino al 100% in 46 minuti. Da apprezzare, infine, lo spessore del telefono, che si ferma a 7,9 mm, qualcosina in meno rispetto al Note 12 Pro.

Per questa variante, infine, Redmi ha previsto anche una speciale edizione ispirata ad Harry Potter. In questo caso, sul posteriore spicca lo stemma della scuola di Hogwarts, mentre si possono osservare gli occhiali di Harry Potter intorno alla fotocamera. Altri elementi grafici che appaiono sullo smartphone sono il cervo Patronus e l'iconico 9 e 3/4 del famoso binario. Nella confezione di vendita, invece, spazio a sticker, mappa e custodie protettive in pelle.