Stanno finalmente per arrivare in Italia gli Xiaomi dal miglior rapporto qualità/prezzo: Redmi Note 12 series

Nel tempo abbiamo conosciuto sempre più a fondo Redmi, l'azienda cinese collegata a doppio filo al gigante Xiaomi che nel mercato italiano ha lanciato diversi modelli di smartphone.

Come sottolineato qualche giorno fa, Redmi si appresta a lanciare la sua nuova serie di smartphone di fascia media e medio-alta. Parliamo ovviamente della famiglia Redmi Note 12 che dopo il debutto nei mercati asiatici sta per sbarcare in Europa.

La conferma di tutto ciò è appena arrivata da Xiaomi, la quale ha appena condiviso con il suo account Twitter ufficiale il tweet che trovate in basso. L'evento di presentazione ufficiale è stato programmato per il prossimo 23 marzo e sarò possibile seguirlo anche in streaming.