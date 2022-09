Redmi Note 11R: un medio-gamma equilibrato al solito prezzo stracciato

L'azienda cinese affiliata a Xiaomi ha appena lanciato un nuovo dispositivo . Parliamo del nuovo Redmi Note 11R , che entra a far parte della famiglia Redmi Note 11 capitanata dal modello Pro+ che vedete nell'immagine di copertina. Andiamo a vedere la scheda tecnica completa.

Redmi si conferma un punto di riferimento nel panorama smartphone a livello globale, soprattutto per quanto concerne il segmento dei dispositivi di gamma media .

Redmi Note 11R: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Redmi Note 11R è stato annunciato esclusivamente per il mercato cinese al momento. Le colorazioni disponibili corrispondono a White, Blue e Black. Il prezzo di lancio parte dall'equivalente di circa 150€ per il modello con 4 GB di RAM e arriva all'equivalente di circa 210€ per quello con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Escludiamo che Redmi ha in programma di commercializzarlo anche in Europa. Torneremo ad aggiornarvi nel caso venissimo smentiti.