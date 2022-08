Redmi K50 Ultra e Xiaomi Pad 5 Pro ufficiali in Cina

Non solo Xiaomi MIX Fold 2: nella giornata di oggi, l'azienda cinese ha presentato in Cina anche un nuovo smartphone e un nuovo interessante tablet. Il primo è Redmi K50 Ultra, dispositivo top di gamma e ultimo arrivato nella famiglia K50, mentre il secondo è Xiaomi Pad 5 Pro, tablet da ben 12,4 pollici con specifiche tecniche interessanti. Offerte Amazon

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Ultra monta un display OLED da 6,67 pollici in risoluzione 1,5K, che supporta ovviamente il refresh rate a 120 Hz e i contenuti in HDR 10+ e Dolby Vision. A far girare il tutto è lo Snapdragon 8+ Gen 1, unito a 8 GB o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Da notare la presenza di un sistema di dissipazione proprietario particolarmente efficace, che permette allo smartphone di raggiungere solo 46°C quando è in esecuzione un gioco pesante come Genshin Impact. La fotocamera principale è da ben 108 MP (si tratta di un sensore Samsung ISOCELL HM6), accompagnata da un sensore da 8 MP ultrawide e da un sensore macro da 2 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida HyperCharge a 120 W. Lo smartphone sarà disponibile anche in una versione chiamata Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition, che potete vedere nelle immagini in basso.

Scheda tecnica Schermo: 6,67 pollici (2712 x 1220 pixel) 1.5K AMOLED, 120Hz, 480Hz touch sampling, HDR10+, Dolby Vision

6,67 pollici (2712 x 1220 pixel) 1.5K AMOLED, 120Hz, 480Hz touch sampling, HDR10+, Dolby Vision CPU: Snapdragon 8 Gen+ 1 4nm con GPU Adreno di nuova generazione

Snapdragon 8 Gen+ 1 4nm con GPU Adreno di nuova generazione Memoria: 8 GB di RAM e 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) di memoria interna, 12 GB di RAM e 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) di memoria interna

8 GB di RAM e 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) di memoria interna, 12 GB di RAM e 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) di memoria interna Dual SIM (nano + nano)

Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

MIUI 13 basata su Android 12 Fotocamere posteriori: Sensore principale da 108 MP, OIS, LED flash Sensore ultrawide da 8 MP f/2.2 Sensore macro da2 MP f/2.4

Fotocamera frontale: 20 MP

20 MP Sensore infrarossi e sensore d'impronte digitali posto sotto al display

Dimensioni: 163,1 × 75,9 × 8,6 mm

163,1 × 75,9 × 8,6 mm Peso: 202 g

202 g Connettività: 5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida a 120 W Prezzo e disponibilità Redmi K50 Ultra sarà disponibile in Cina nelle colorazioni Nero, Argento e Blu. Per il prezzo, si parte da € 430 per la variante 8 + 128 GB, € 473 per la variante 8 + 256 GB, € 516 per la variante 12 + 256 GB e infine € 573 per la variante 12 + 512 GB. La variante Mercedes-AMG PETRONAS costerà invece circa € 600 (variante 12 + 512 GB). Non abbiamo notizie circa un possibile rilascio anche in Europa.

Xiaomi Pad 5 Pro