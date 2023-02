In arrivo lo Xiaomi più economico del 2023: Redmi A2 a meno di 100 euro

Xiaomi si appresta a lanciare un nuovo smartphone in Europa, al secolo Redmi A2 , ed è uno di quelli davvero molto economici, anche in una line-up già contenuta come quella di Redmi . Attenzione però, perché le rinunce sono davvero tante, forse anche troppe...

Scheda Tecnica

Sempre dal passato viene anche la porta microUSB per la ricarica, che è da soli 10 Watt, quindi ci vorrà del tempo per riempire tutta la generosa batteria da 5.000 mAh.

Come vedete Xiaomi è andata a pescare specifiche di qualche anno fa, in molti sensi. Il processore ad esempio, al suo debutto proprio su Redmi A2, è in realtà una variante più lenta del MediaTek G37 del 2018: un octa-core con otto Cortex-A53 a 2,2 GHz massimi.

Come con tutti i modelli non ancora annunciati non prendete le informazioni tecniche per oro colato, anche se la fonte è solitamente molto affidabile.

Da sottolineare anche che la rete Wi-Fi supporta solo la banda a 2,4 GHz , cosa che non vedevamo da un pezzo, ma almeno in compenso c'è il jack audio . Del resto lo dicevamo fin dall'inizio che questo Redmi A2 sembra venire da un lustro fa, no? Ed occhio infine anche al sistema operativo, ovvero Android Go , sempre più raro a vedersi.

I più attenti avranno già notato che sul retro ci sono due fotocamere , ma nella scheda tecnica ne abbiamo indicata solo una. Questo perché non ci sono informazioni sul secondo sensore, che è facile sia il classico 2 megapixel usato per stimare meglio la profondità di campo, e per poco altro.

Non abbiamo conferme per un eventuale lettore di impronte digitali , che è probabilmente assente, né per il GPS , che invece sarà probabilmente presente.

Uscita e Prezzo

Le informazioni che abbiamo fin qui riportato sono bene o male tutte ricavate da Expert Germania, che metterà a breve in vendita Redmi A2 nei colori nero blu e verde, illustrati qui sotto, per 96,99€. Non ci sono conferme per il prezzo in Italia, ma non è da escludere che da noi possa trovarsi anche intorno ai 109/119€.

Certo è che modelli del genere possono andare bene solo in caso di esigenze di massimo risparmio, ma difficilmente depongono a favore di Android in senso lato, dato che l'esperienza d'uso è piena di compromessi. Forse Redmi A2+, che dovrebbe arrivare prossimamente, colmerà alcuni di questi, ma è troppo presto per dirlo.