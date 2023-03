Redmi ritorna al passato: pronti A2 e A2+ con microUSB e 32 GB di memoria

Contestualmente, però, Redmi, senza troppi clamori, ha ufficializzato altri due smartphone. Stiamo parlando di Redmi A2 e Redmi A2+ , due dispositivi che si piazzano nella fascia più economica del mercato. Il primo, che presenta un display da 6,52", è equipaggiato col chip MediaTek Helio G36 , abbinato a 2/3 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile. Lato fotocamera, il sensore posteriore è da 8 MP, quello frontale da 5 MP. Buona la batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 10 W (con ingresso ancora microUSB). Il software, un po' a sorpresa, si basa su Android 12 Go Edition. Una nota positiva è sicuramente rappresentata dalla presenza del jack per le cuffie da 3,5 mm.

Redmi A2+ ha molto in comune con il "fratello minore". L'unica caratteristica aggiuntiva è l'implementazione di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, posizionato sul retro del cellulare. I due smartphone saranno disponibili in azzurro, verde chiaro e nero, mentre per quanto riguarda il prezzo di vendita in Italia ancora non ci sono informazioni. A riguardo, occorrerà attendere ancora un po' di tempo.