Redmi 13C non sembra proprio economico, e come iPhone 15 entra nel 2023

Il sito mysmartprice è riuscito a recuperare i primi render del dispositivo che, in mancanza delle specifiche tecniche , iniziano a darci qualche indizio su cosa attenderci.

È il caso di Redmi 12C , lanciato in Cina lo scorso anno e arrivato nel corso del 2023 in Italia, ma ora Xiaomi si sta già preparando al suo successore, che rilancia con un design più moderno, aggiungendo una fotocamera e passando alla porta USB-C.

Ormai gli smartphone economici non sono più dispositivi lenti e impossibili da utilizzare, ma vantano fotocamere da 50 MP, schermi da 6,7 pollici, processori tutto sommato dignitosi e batterie molto capienti.

Dalle immagini del nuovo Redmi 13C, possiamo vedere come il design del dispositivo sia stato completamente stravolto e ora riprende le linee di Xiaomi 13, con un bordo piatto in quello che sembra metallo (difficile a dirsi). Ora è molto più elegante rispetto a prima e a vederlo non si direbbe un telefono economico.

Il dispositivo manterrà il foro a goccia centrale per la fotocamera anteriore, mentre sul lato posteriore le fotocamere da due passano a tre, sempre con flash LED. Sul modulo fotocamera, possiamo leggere la scritta 50 MP AI Camera, quindi la fotocamera principale adotterà un sensore delle stesse dimensioni di quello dell'anno scorso, sempre accompagnato da funzioni legate all'intelligenza artificiale.

Sul lato destro possiamo vedere il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, proprio come nel Redmi 12C, e sul fondo del telefono c'è spazio per la griglia dell'altoparlante, la porta di ricarica e il microfono. E qui c'è una delle soluzioni più interessanti di questo dispositivo che in un certo senso richiama i nuovi iPhone 15.

Per risparmiare, Redmi 12C era dotato di una porta micro USB, ma Xiaomi ha deciso che siamo nel 2023 e, probabilmente sotto pressione da parte delle nuove regole UE, ha introdotto finalmente una porta USB-C.

Proprio come i nuovi melafonini.