Redmi 12 ufficiale: una garanzia della fascia bassa

Xiaomi aggiorna la sua fascia bassa e lancia ufficialmente in Thailandia il nuovo Redmi 12. Redmi è uno dei sub-brand di Xiaomi e si è distinto per offrire smartphone di fascia media e bassa con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Infatti, il Redmi 12 si colloca nella fascia bassa del mercato: sebbene per ora non abbiamo conferme per il lancio globale del dispositivo, possiamo confermare le specifiche tecniche, con le quali lo vedremo anche nel nostro Paese.

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,79" IPS FHD+ (1080 x 2460), 90Hz, 396 PPI, 550 nits

: 6,79" IPS FHD+ (1080 x 2460), 90Hz, 396 PPI, 550 nits CPU : MediaTek Helio G88 octa-core (dual 2GHz Cortex-A75 + hexa 2GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G52

: MediaTek Helio G88 octa-core (dual 2GHz Cortex-A75 + hexa 2GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G52 RAM : 4/8 GB LPDDR4x

: 4/8 GB LPDDR4x Memoria interna : 128/256 GB

: 128/256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 con LED flash Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2 Macro : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 8 megapixel, f/2.1

: 8 megapixel, f/2.1 Connettività : dual nano SIM, LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS + Galileo, USB Type-C, radio FM, NFC, jack audio

: dual nano SIM, LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS + Galileo, USB Type-C, radio FM, NFC, jack audio Dimensioni : 168,6 x 76,3 x 8,2 mm

: 168,6 x 76,3 x 8,2 mm Peso : 198,5 grammi

: 198,5 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 18W cablata

: 5.000 mAh con ricarica a 18W cablata OS: Android 13 con MIUI 14

Il Redmi 12 conferma poi un lettore di impronte digitali laterale e lo sblocco con il volto. Inoltre, ha la certificazione IP53 contro gli schizzi d'acqua e polvere: una feature che non sempre si vede in questa fascia. Infine, supporta la microSD per espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB. Per quanto riguarda il design, si ispira alla serie Redmi Note 12 ma senza l'isola per racchiudere le fotocamere, quindi offre un aspetto più pulito e minimale.

Uscita e Prezzo