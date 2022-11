Redmi 11A spunta all'orizzonte: entry-level appetibile

Il nuovo Redmi 11A è stato infatti certificato presso la TEENA, l'ente per le telecomunicazioni cinese, lasciando trapelare diverse informazioni sul suo conto. Le immagini che trovate nella galleria in basso ne mostrano il look: la parte anteriore è abbastanza ordinaria mentre posteriormente vediamo un modulo fotografico con due sensori a forma di ellisse, spostato nella parte in alto a sinistra.

Dalla certificazione apprendiamo interessanti informazioni anche sulle specifiche tecniche chiave:

Display : 6,7" 1.650 x 720 pixel

: 6,7" 1.650 x 720 pixel Processore : non specificato, octa-core fino a 2.0 GHz

: non specificato, octa-core fino a 2.0 GHz RAM : 4 / 6 / 8 GB

: 4 / 6 / 8 GB Storage interno : 64 / 128 / 256 GB

: 64 / 128 / 256 GB Fotocamera posteriore : sensore principale da 50 megapixel

: sensore principale da 50 megapixel Fotocamera anteriore : 5 megapixel

: 5 megapixel Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Dimensioni : 168,76 x 76,41 x 8,77mm

: 168,76 x 76,41 x 8,77mm Peso: 192 grammi

Stando alle voci appena trapelate online questo nuovo Redmi 11A dovrebbe debuttare verso dicembre 2022, ad un prezzo che dovrebbe corrispondere all'equivalente di circa 100€.

Non sappiamo se l'azienda cinese prevede di lanciarlo da subito anche in Europa, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su questo aspetto.