RedMagic mostra i muscoli anche nei tablet: il nuovo Gaming Tablet con display a 144 Hz

Nubia oggi ha tenuto un importante evento che riguarda il settore gaming , con i nuovi e muscolosi RedMagic 8S Pro e 8S Pro+ . Ma non finisce qui, perché a sorpresa l'azienda ha anche lanciato il suo primo tablet gaming.

RedMagic Gaming Tablet: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Come per i nuovi gaming-phone appena lanciati da RedMagic, il nuovo RedMagic Gaming Tablet è stato annunciato esclusivamente per il mercato cinese.

Il prezzo di lancio parte dall'equivalente di circa 500€ per la variante con meno RAM.

Non abbiamo notizie in merito all'eventuale futura commercializzazione del tablet in Europa. Torneremo ad aggiornarvi nel caso dovessero emergere novità proprio su questo aspetto.