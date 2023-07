Non è, però, solo una questione di stile: il nuovo 8S Pro punta tutto sull' esperienza gaming e sulla potenza hardware, con una scheda tecnica che farà battere il cuore agli utenti più esigenti. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche principali e il prezzo di listino di RedMagic 8S Pro nelle sezioni a seguire. Potete già leggere la nostra recensione completa a questo link .

RedMagic 8S Pro arriva ufficialmente in Italia e si presenta subito in grande stile. Dopo il lancio del fratello maggiore RedMagic 8 Pro arrivato a inizio anno, questo nuovo modello era già apparso sul mercato cinese qualche settimana fa, ma ora possiamo finalmente ammirarlo anche nella Global Edition in tutto il suo splendore. Una frase da prendere in senso letterale, visto che sul retro c'è un piccolo anello a LED RGB , che proietta la sua luce e rende il design davvero peculiare.

Caratteristiche Tecniche

Altro elemento molto interessante è il display da 6,8" , un pannello AMOLED a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.300 nits . La frequenza di touch sampling è di 960 Hz, molto elevata, ed è supportato il DC dimming per ridurre la luminosità. Lo schermo è protetto dal Gorilla Glass 5 .

Una delle funzionalità esclusive di uno smartphone gaming come questo è il sistema di dissipazione del calore. Su RedMagic 8S Pro c'è la nuova tecnologia ICE 12.0 Cooling System di ultima generazione, con struttura in grafene, rame e alluminio, vapor chamber, gel conduttivo e una ventola interna che gira fino a 20.000 RPM. Tutto questo serve a massimizzare le prestazioni ed evitare qualsiasi surriscaldamento.

La Global Edition di RedMagic 8S Pro propone un hardware di altissimo livello. Il protagonista assoluto è il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato dalla potente GPU Adreno 740 . Inoltre, c'è anche un chip dedicato Red Core 2 che ottimizza le prestazioni gaming e la vibrazione durante i giochi. Da non sottovalutare anche il quantitativo di memoria, che arriva fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di memoria interna UFS 4.0.

La batteria interna è da 6.000 mAh con caricatore da 65 W incluso in confezione. Sono disponibili anche tutte le altre funzionalità più importanti, come connettività Wi-Fi ax, Bluetooth 5.3, Dual 5G.

C'è anche una parte audio molto curata con doppio speaker stereo e jack audio da 3,5 mm ottimizzato.

Il design, come da tradizione della serie RedMagic, è abbastanza aggressivo. La parte frontale è totalmente pulita, con una fotocamera frontale da 16 MP sotto al display e un lettore impronte integrato nello schermo con sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Il retro è più particolare, con una tripla fotocamera che ha sensore principale da 50 MP e il già citato anello LED RGB, un elemento molto carino da vedere. Sul lato è innestato un pulsante fisico per attivare la modalità gaming.

L'ultimo elemento da citare è tutto dedicato al gaming: parliamo dei due trigger laterali, utilissimi per il gaming. Hanno una superficie touchpad con sampling a 520 Hz e possono essere configurati nelle impostazioni. Sono già ottimizzati per alcuni giochi importanti come PUBG mobile, Genshin Impact, Asphalt 9 Legends, Fortnite e altri ancora.

Il sistema operativo RedMagic 8.0 basato su Android 13 include diverse ottimizzazioni per il gaming e funzionalità esclusive. Non ci sono grandissime novità rispetto al passato, ma è sempre molto comodo avere queste piccole chicche per chi gioca tanto.