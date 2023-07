RedMagic 8S Pro e 8S Pro+ mastodontici: 24 GB di RAM bastano?

Stiamo parlando di RedMagic 8S Pro e 8S Pro+ . Due dispositivi che hanno una RAM che arriva addirittura a 24 GB , processore aggiornato, display di gamma alta e un design sicuramente non discreto. Andiamo a vedere insieme le schede tecniche complete.

Nubia alza ancora una volta l'asticella nel settore dei gaming-phone . Con il suo marchio RedMagic ha appena lanciato due dispositivi che hanno una scheda tecnica da far invidia al vostro PC .

RedMagic 8S Pro | 8S Pro+: Caratteristiche Tecniche

Le due versioni differiscono di pochissimo, se non che per il Pro+ troviamo una ricarica rapida da capogiro con output massimo fino a 165W .

Insomma, appare chiaro che i nuovi RedMagic intendono fornire tutte le specifiche che possono desiderare coloro che usano lo smartphone anche per giocare pesantemente .

Uscita e Prezzo

I nuovi RedMagic 8S Pro e 8S Pro+ arrivano ufficialmente solo nel mercato cinese al momento. Ecco i prezzi ufficiali per la Cina appena annunciati da Nubia:

RedMagic 8S Pro parte dall'equivalente di circa 520 euro per la variante 8+128GB e arriva all'equivalente di circa 720 euro per la variante 12+256GB.

per la variante 8+128GB e arriva all'equivalente di per la variante 12+256GB. RedMagic 8S Pro+ invece parte dall'equivalente di circa 720 euro per la variante 8+128GB e arriva all'equivalente di circa 980 euro per la variante 24GB+1TB.

Vi aggiorneremo non appena verranno comunicati dettagli ufficiali in merito all'eventuale commercializzazione dei nuovi modelli anche in Italia.