Red Magic 8 Pro e 8 Pro+ ufficiali: tutta la potenza che potete immaginare

Red Magic 8 Pro / 8 Pro+: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,8" (2.480 x 1.116 pixel) Full HD+ OLED con refresh rate fino a 120Hz, fino a 960Hz touch sampling rate, 10-bit color depth e 100% DCI-P3 color gamut, fino a 1300 nits, DC dimming, 1440Hz PWM dimming

: 6,8" (2.480 x 1.116 pixel) Full HD+ OLED con refresh rate fino a 120Hz, fino a 960Hz touch sampling rate, 10-bit color depth e 100% DCI-P3 color gamut, fino a 1300 nits, DC dimming, 1440Hz PWM dimming Processore : Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm

: Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm GPU : Adreno 740 GPU

: Adreno 740 GPU RAM : 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5X

: 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5X Storage interno : 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0)

: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Sistema operativo : Android 13 con Redmagic OS 6.0

: Android 13 con Redmagic OS 6.0 Reti : Dual SIM

: Dual SIM Fotocamera posteriore : Principale : 50MP 1/1.57 Samsung GN5 Grandangolo : 8MP 120° Macro : 2MP

: Fotocamera anteriore : 16MP sotto al display

: 16MP sotto al display Sicurezza : sensore d'impronte sotto al display

: sensore d'impronte sotto al display Audio : 3.5mm audio jack, Stereo speakers, Dual Smart PA, 3 mics

: 3.5mm audio jack, Stereo speakers, Dual Smart PA, 3 mics Dimensioni :163,98 × 76,35 × 8,9mm

:163,98 × 76,35 × 8,9mm Peso : 228g (8 Pro) / 230g (8 Pro+)

: 228g (8 Pro) / 230g (8 Pro+) Connettività : 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

: 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC Batteria : 8 Pro : 6.000mAh con ricarica rapida a 80W 8 Pro+ : 5.000mAh con ricarica rapida a 165W

:

Insomma, avrete capito che i due modelli differiscono davvero di poco.

Per entrambi troviamo delle b caratteristiche dei gaming phone. Fra tutti troviamo il sistema di raffreddamento Magic Cooling ICE 11.0 con ventola integrata. Questo, anche grazie all'impiego di materiali specifici come il grafene per la conduzione e dissipazione del calore, sarebbe in grado di far scendere di ben 16° la temperatura interna del dispositivo.