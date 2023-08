Gli utenti impazziscono per i nuovi Samsung: record di preordini

Saranno le promozioni, saranno le novità, ma una cosa è certa, i nuovi pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 piacciono tantissimo.

È la stessa casa coreana a certificarlo, annunciando che in Italia i preordini dei nuovi telefoni hanno superato di gran lunga quelli dei precedenti modelli, con una consacrazione definitiva.

Se infatti in totale la crescita complessiva delle vendite è di 1,8 volte rispetto al 2022, le differenze tra i due modelli sono notevoli. I preordini di Galaxy Z Flip 5 sono state infatti 2,4 volte maggiori rispetto a quelle di Galaxy Z Flip 4, mentre quelli di Galaxy Z Fold 5 hanno superato quelle di Galaxy Z Fold 4 di 1,2 volte.

Segno che gli utenti sembrano apprezzare il maggior numero di novità introdotte con il nuovo Flip: una su tutte il nuovo schermo esterno finalmente usabile.

Per quanto riguarda i colori, ricordiamo che Galaxy Z Flip 5 si trova in 4 colorazioni base, Mint, Cream, Lavender e Graphite, mentre 4 sono in esclusiva sul sito Samsung Shop: Green, Yellow, Gray e Blue. Invece, per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Fold 5, ci sono 3 colorazioni base: Ice Blue, Cream e Phantom Black, mentre 2 colorazioni, Gray e Blue, sono in esclusiva sul sito proprietario.

Ma quali sono quelli più gettonati? Nel caso di Galaxy Z Flip 5, la casa di Seul rileva una netta preferenza per la tinta Mint, ma hanno ricevuto apprezzamenti anche le versioni Green e Yellow, colori esclusivi sul sito Samsung.

Nel caso di Galaxy Z Fold 5, le preferenze sono andate al colore Ice Blue e al colore Blue, in esclusiva su Samsung Shop.

Tra i vantaggi a cui gli utenti possono accedere preordinando i dispositivi (quindi entro il 10 agosto), e che hanno probabilmente contribuito al successo delle vendite, ricordiamo la possibilità di acquistare le versioni da 512 GB dei due dispositivi allo stesso prezzo di quelle da 256 GB e lo sconto per la versione da 1 TB di Galaxy Z Fold 5 (a 2239 euro).

A questi si aggiungono le numerose promozioni che permettono di accedere alla copertura Samsung Care+ per un anno e la possibilità, per chi effettua il trade-in, di ottenere 100 euro di extra valutazione per l'acquisto di un Galaxy Z Flip 5 e 150 euro per l'acquisto di un Galaxy Z Fold 5.

Qui sotto riepiloghiamo tutte le promo attive riguardanti i nuovi pieghevoli: