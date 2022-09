Uno youtuber pubblica la recensione di LG Rollable, lo smartphone con display arrotolabile mai venduto

La recensione inizia dalla confezione, che riflette l'anima del display arrotolabile, mentre all'interno c'è solo un caricabatterie. Per quanto riguarda il display, si tratta di uno schermo P-OLED da 6,8" (7,4" da esteso) , estendibile sia scorrendo lateralmente da sinistra a destra che tramite un apposito menu. Durante questa operazione, però, non è raro sentire rumori e vibrazioni provenienti dal telefono. Anche le "rughe" sullo schermo non sono un fenomeno raro, tuttavia, a riguardo, il recensore afferma che per i tempi si trattava di un buon display.

LG ha detto addio al mercato degli smartphone lo scorso anno, abbandonando anche il progetto sul suo dispositivo col display arrotolabile , che aveva preso vita tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Nello specifico, questi telefoni erano stati già venduti ad alcuni dipendenti del marchio coreano ed una di queste unità, in questi giorni, è finita addirittura tra le mani dello youtuber coreano "Bull Lab".

Una caratteristica interessante, però, è un'altra: quando lo smartphone è chiuso, il display si estende anche sul retro. In questo modo l'utente può utilizzate le fotocamere posteriori per i selfie, mentre lo schermo può tornare utile per le notifiche e vari widget.

In termini di specifiche tecniche, questo modello aveva un processore Snapdragon 888, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore da 64 MP+12 MP ed una batteria da 4.500 mAh. La fotocamera frontale, molto piccola, era da 2.8 MP. Il peso, infine, raggiungeva i 285 grammi (per un confronto veloce, il Galaxy Z Fold 4 pesa 263 grammi). Difatti, dal punto di vista del design, il telefono di certo non brillava, visto che risulta piuttosto spesso ed ingombrante.