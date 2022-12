La nuova realme UI 4.0 verrà lanciata l'8 dicembre: ecco quali dispositivi verranno aggiornati

L'8 dicembre, in occasione della presentazione a livello globale di realme 10 Pro, verrà annunciata ufficialmente la nuova interfaccia utente dell'azienda, ovvero realme UI 4.0 basata su Android 13. L'obiettivo dell'update è quello di migliorare quattro aree chiave: design, interazione, fluidità e sicurezza, per fornire un'esperienza utente del tutto nuova. Design

Per ovviare al problema rappresentato dall'elevato numero di app con cui interagiscono gli utenti, è stato progettato un set più intuitivo di icone così da orientarsi con immediatezza. La nuova interfaccia, quindi, adotterà un nuovo layout che raggruppa più informazioni, mentre gli utenti potranno ottimizzare il centro di controllo in stile scheda per ottenere rapidamente le info principali. Verranno offerte, infine, anche wallpaper floreale e orologio con riflessi d'ombra. Interazione

Realme UI 4.0 è caratterizzata da alcune interessanti informazioni come la musica smart AOD. Ad esempio, quando l'utente caricherà una canzone su Spotify sarà possibile vedere il lettore musicale senza sbloccare il telefono. Inoltre, il telefono suggerirà 4 playlist e toccando due volte l'AOD, il lettore si trasformerà in un pannello interattivo. L'inedita interfaccia adotterà anche le Bitmoji, che potranno mostrare il comportamento e lo stato dell'utente nel mondo reale per offrire più divertimento. Fluidità

Debutta il nuovo Dynamic Computing Engine che aumenta le prestazioni complessive e riduce il consumo energetico, offrendo agli utenti un'esperienza fluida e duratura. Le prestazioni complessive sono state migliorate del 10% mentre la durata della batteria durante il gioco è aumentata del 4,7%. Inoltre, la società ha ottimizzato le animazioni con il Quantum Animation Engine 4.0, implementato per fornire un'esperienza più intuitiva mentre si passa da un'applicazione all'altra. Non manco miglioramenti ai layout adattivi con nuove funzionalità, come il nuovo Waterfall Content Self-Adaption Sicurezza e privacy