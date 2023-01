Realme ha inventato il volume al 200%

Le aziende produttrici di smartphone cercano sempre di stupirci con novità tecnologiche e software. Realme, così come le gemelle OPPO e OnePlus, lavorano spesso sul proprio sistema operativo affinché abbia delle nuove e utili funzionalità all'interno del software.

Il "trucco" di cui vi parliamo oggi è quello relativo alla possibilità di aumentare il volume del proprio smartphone oltre il 100% (per la precisione al 200%). Se state storcendo il naso vi capiamo, visto che alzare il volume massimo oltre la soglia prevista non è realmente possibile e questi limiti vengono imposti affinché gli speaker non si possano guastare.

Realme ha voluto comunque alzare l'asticella e per chi ha avuto modo di provare questa modalità può confermare che effettivamente il volume aumenta ancora oltre il valore del 100%. Ma come è possibile senza danneggiare lo smartphone? Il trucco in questo caso è quello di equalizzare diversamente il suono in modo che la pressione sonora sia maggiore, senza però rischiare di rompere lo speaker.

Non adatto se si cerca la qualità, utile se si sta cercando di sentire una persona parlare in un ambiente luminoso.

Vi lasciamo al piccolo video dove vi mostriamo la funzionalità.