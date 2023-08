Realme GT5 ufficiale: 24 GB di RAM, il grande ritorno dei LED e anima gaming

Realme GT5: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,74" (2.772 × 1.240 pixel) (refresh rate adattivo a 144Hz/120Hz/90Hz/60Hz/45Hz/40Hz) OLED con luminosità di picco a 1.450 nits, 100% DCI-P3 color gamut, 2160Hz high-frequency PWM dimming

: Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm GPU : Adreno 740

: Adreno 740 RAM : 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X

: 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X Storage interno : 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0)

: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Sistema operativo : Android 13 con realme UI 4.0

: Android 13 con realme UI 4.0 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale: 50 megapixel 1/1.56" Sony IMX890, f/1.8, OIS Grandangolo : 8 megapixel 120°, f/2.2 Macro : 2 megapixel, f/2.4, LED flash

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel, Samsung S5K3P9, f/2.45

: 16 megapixel, Samsung S5K3P9, f/2.45 Sicurezza : sensore d'impronte nel display, sensore infrarossi

: sensore d'impronte nel display, sensore infrarossi Dimensioni : 163,13 × 75,38 × 8,9mm

: 163,13 × 75,38 × 8,9mm Peso : 205g

: 205g Audio : USB Type-C audio, Stereo speakers, Dolby Atmos

: USB Type-C audio, Stereo speakers, Dolby Atmos Connettività : 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1+L2+L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1+L2+L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C Batteria : GT5 : 5240mAh con ricarica 150W SuperVOOC GT5 240W : 4600mAh con ricarica 240W SuperVOOC

Dalla scheda tecnica capiamo che il nuovo Realme GT5 arriva assolutamente per competere con i top di gamma del panorama smartphone, visto che in tutti i comparti presente un hardware di primissimo livello.

Spiccano la RAM da ben 24 GB, così come il comparto fotografico che prevede un sensore principale ampio, il quale dovrebbe catturare nativamente molta luce.

Ma quello che non traspare pienamente dalla scheda tecnica è l'anima gaming: Realme GT5 è il primo dispositivo certificato IRX per l'esperienza di gioco Pixelwork di Realme. Il display prevede un chip proprietario, l'X7, per la gestione del frame rate anche durante il gioco. Questo permette di godere della massima esperienza di gioco anche a livello grafico.

Sul retro troviamo Halo Pro, ovvero il sistema di 4 LED RGB implementato dall'azienda che può essere personalizzato per andare a ritmo di musica, segnalare notifiche e tanto altro. Un concetto che abbiamo visto applicato in maniera più estesa ai Nothing Phone arrivati recentemente sul mercato.