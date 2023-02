Realme GT3 ufficiale: potenza da record ed un prezzo da scoprire

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,74'' OLED (1.240 x 2.772 pixel), 144Hz, touch sampling rate 360 Hz, luminosità 500 nit (1.400 di picco), 100% P3

: 6,74'' OLED (1.240 x 2.772 pixel), 144Hz, touch sampling rate 360 Hz, luminosità 500 nit (1.400 di picco), 100% P3 CPU : Snapdragon 8+

: Snapdragon 8+ RAM : 8 / 12 / 16 GB LPDDR5X

: 8 / 12 / 16 GB LPDDR5X Archiviazione : 128 / 256 /512 GB / 1 TB UFS 3.1

: 128 / 256 /512 GB / 1 TB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, Sony IMX890, f/1.88, 1/1,56'', OIS Grandangolo : 8 megapixel, FOV 112°, f/2.2 Microscopia : 2 megapixel, f/3.3

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Connettività : dual 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

: dual 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C Dimensioni : 163,85 x 75,75 x 8,9 mm

: 163,85 x 75,75 x 8,9 mm Peso : 199 grammi

: 199 grammi Batteria : 4.600 mAh con 240 Watt SuperVOOC

: 4.600 mAh con 240 Watt SuperVOOC OS: realme UI 4.0 basata su Android 13

Prima di concentrarci sulla ricarica, che è ovviamente il piatto forte di questo realme, due note sul resto delle specifiche.

Bene lo schermo OLED, per di più ad elevato refresh (al momento supporta lo switch 60Hz/72Hz/90Hz/120Hz/144Hz, ma tramite aggiornamento arriveranno anche 40/45Hz). La terza fotocamera posteriore è un microscopio e non una macro, come avviene di solito.

Infine l'NFC è a 360°, il che ne semplifica l'uso in qualsiasi posizione; le specifiche di Wi-Fi e Bluetooth indicate sono invece in attesa di conferma. In compenso non c'è il jack audio, né lo slot microSD.

Accanto al comparto fotografico c'è una finestra traslucida, con un LED RGB a forma di C che mostra diversi effetti luminosi a seconda del livello di carica, o alla ricezione di una notifica, o ancora durante un autoscatto.