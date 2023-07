Realme GT Neo 6 in rampa di lancio: Snapdragon 8 Gen 2 e fotocamera da 50 MP

Realme si sta preparando al lancio del nuovo smartphone GT Neo 6 . Il popolare leaker OnLeaks , infatti, ha diffuso la prima immagine dell'inedito dispositivo che conferma alcune precedenti indiscrezioni, soprattutto in ambito fotografico. In effetti, la foto svela il triplo sensore fotografico posteriore , tra cui quello principale da 50 MP con OIS.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il nuovo Realme GT Neo 6 verrà equipaggiato con il chip Snapdragon 8 Gen 2 (affiancato dalla GPU Adreno 740) e con un pannello OLED con risoluzione 1.5K in grado di supportare una frequenza di aggiornamento a 144 Hz. La batteria avrà una capacità maggiore rispetto al modello precedente e non mancherà il supporto alla ricarica SUPERVOOC da 100 W. Presente il supporto all'NFC, così come le luci RGB accanto al logo Snapdragon sul retro (come abbiamo già visto su modelli del passato). Lato software, è probabile la presenza della skin Realme UI 4.0 basata su Android 13.