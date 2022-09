Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition in offerta per festeggiare il nuovo anime Dragon Ball Super: Super Hero

Realme ha recentemente annunciato un'offerta interessante con al centro il nuovo Realme GT NEO 3T "Dragon Ball Z Edition". La promozione è stata svelata in occasione della distribuzione nei cinema italiani del nuovo "Dragon Ball Super: Super Hero", film animato prodotto da Toei Animation Co. con Crunchyroll e diretto da Tetsuro Kodama con la supervisione del creatore di Dragon Ball Akira Toriyama, in uscita giovedì 29 settembre. Ebbene, nella stessa data, lo smartphone sarà venduto al prezzo speciale di 449,99€ anziché 499,99€.