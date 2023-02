Dynamic island su Android: Realme la semplifica al massimo livello

L'arrivo della dynamic island à la iPhone su Android era atteso per mano di Xiaomi con il 13 Lite, ma Realme potrebbe battere il rivale sul tempo, ribattezzando la funzione "Mini Capsule". Attenzione però, perché l'implementazione di Realme potrebbe essere molto più basilare di quella di Apple (e forse anche di Xiaomi).

A giudicare dalla breve clip pubblicata da @OnLeaks che trovate a fine articolo, Realme ha realizzato qualcosa che assomiglia alla dynamic island, ma di base serve solo come animazione di ricarica. Non possiamo escludere del tutto la presenza di altre funzioni, ma di certo se questo è il video che dovrebbe mostrarne le potenzialità non siamo certo di fronte a nulla di speciale.

Il lancio dello smartphone in questione potrebbe avvenire al MWC, come parte della serie C di smartphone dell'azienda, quindi su un modello di fascia bassa, confermando indirettamente il fatto che non sarà un'implementazione molto elaborata.