Lo smartphone Realme in collaborazione con Coca-Cola è in arrivo, ma solo in India

Il Colaphone sarà dunque una versione personalizzata da Coca-Cola di Realme 10 Pro 5G , smartphone presentato a novembre 2022. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, che riportiamo in fondo all'articolo, non dovrebbero esserci modifiche: la mano di Coca-Cola si vedrà ovviamente nel design del dispositivo.

Il telefono arriverà in una confezione di vendita personalizzata, che conterrà anche una specie di action figure a tema Coca-Cola, adesivi, strumento per rimuovere il carrellino della SIM personalizzato e un certificato con numero univoco per indicare quale delle 6.000 unità si possiede, visto che l'edizione sarà appunto disponibile in numero limitato.

Se siete interessati ad acquistare questo particolare dispositivo, c'è però una brutta notizia: Realme 10 Pro 5G in edizione Coca-Cola sarà disponibile, almeno in un primo momento, solo in India e sarà presentato il prossimo 10 febbraio.

Realme 10 Pro: Caratteristiche Tecniche