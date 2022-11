Realme Care+ è la nuova garanzia che protegge da qualsiasi danneggiamento

Lo sappiamo tutti, al giorno d'oggi gli smartphone sono tanto potenti quanto fragili: basta una piccola caduta per mandare in frantumi lo schermo (e i vari drop test o test di resistenza lo confermano) e spesso i costi di riparazione sono davvero elevati. Tantissime azienda offrono una garanzia aggiuntiva per i propri dispositivi, ovviamente da acquistare a parte, che copre anche i danni accidentali, e tra queste azienda ora c'è anche Realme.

Realme ha annunciato proprio oggi la disponibilità in Europa di Realme Care+, il programma che appunto permette di proteggere i dispositivi del brand da qualsiasi tipo di danneggiamento. Oltre che in Italia, Realme Care+ è disponibile anche in Spagna, Francia, Polonia, Germania e Repubblica Ceca.

"I nostri clienti sono la priorità per realme e mettiamo sempre la loro esperienza al primo posto, è questa la chiave del successo che abbiamo costruito. Vogliamo ora rafforzare ancora di più questa relazione grazie al programma Realme Care+, un servizio che consente agli utenti di prolungare la durata della vita dei loro prodotti", ha commentato Francis Wong, CEO di Realme Europe.

I clienti che vorranno usufruire della garanzia Realme Care+ dovranno registrarsi sul sito ufficiale dell'azienda entro 30 giorno dall'acquisto dello smartphone o tablet "compatibile" con il programma: il costo da sostenere per usufruire di questa particolare garanzia parte da € 2,99 al mese, ovviamente a seconda dei danni coperti.