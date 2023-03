Realme C55 sbarca in Italia: lo smartphone con la Dynamic Island wannabe

La soluzione di Realme è infatti simile solo esteticamente a quella di Apple: la Mini Capsule (questo il nome dato dal produttore) di Realme C55 per ora mostra solo alcune informazioni durante la ricarica del telefono. In futuro potrebbero arrivare anche l'utilizzo dei dati mobili e il numero di passi o la distanza percorsa, ma è chiaro che sia una cosa assai più limitata rispetto all'implementazione di iPhone .

È ufficialmente disponibile in Italia Realme C55 , il primo smartphone Android con una specie di Dynamic Island , anche se è un paragone davvero alla lontana, come approfondito in sede di recensione .

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,72 pollici IPS FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 90Hz, touch sampling rate a 180 Hz, fino a 680 nit di luminosità

: 6,72 pollici IPS FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 90Hz, touch sampling rate a 180 Hz, fino a 680 nit di luminosità SoC : MediaTek Helio G88 (due core Cortex-A75 a 2 GHz + sei core Cortex-A55 a 2 GHz) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2

: MediaTek Helio G88 (due core Cortex-A75 a 2 GHz + sei core Cortex-A55 a 2 GHz) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2 RAM : 6 / 8 GB di RAM

: 6 / 8 GB di RAM Archiviazione : 128 / 256 GB, espandibile con microSD fino a 1 TB

: 128 / 256 GB, espandibile con microSD fino a 1 TB Fotocamere posteriori : Principale: 64 megapixel Sensore di profondità: 2 megapixel

: Fotocamera frontale : 8 megapixel

: 8 megapixel Connettività : dual nano SIM (nano + nano + microSD), dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC, jack audio

: dual nano SIM (nano + nano + microSD), dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC, jack audio Dimensioni : 165,6 × 75,9 × 7,89 mm

: 165,6 × 75,9 × 7,89 mm Peso : 189,5 grammi

: 189,5 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 33 Watt (in 29 minuti si ricarica del 50%)

: 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 33 Watt (in 29 minuti si ricarica del 50%) OS: Android 13 con realme UI 4.0

Come da consuetudine la RAM può essere espansa con ulteriori 8 GB di memoria virtuale.

Sempre a proposito di "espansioni", sottolineiamo che l'uso della microSD non preclude l'impiego di due SIM, un particolare molto utile per alcuni utenti. È inoltre presente un lettore di impronte digitali posto sul fianco, in corrispondenza del tasto di accensione.

È ovvio che quella di Realme C55 sia una scheda tecnica di fascia medio/bassa, ma dobbiamo dire che non gli manca nulla: c'è una fotocamera ad alta risoluzione, c'è uno schermo a elevato refresh, c'è un buon quantitativo di RAM/storage, e c'è anche il jack audio! Sulla carta insomma non gli manca nulla, e come accennato le promo di lancio sono come sempre piuttosto ghiotte.