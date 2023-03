Realme C55 ufficiale in Indonesia: lo smartphone Android con Dynamic Island

La soluzione di Realme è del tutto simile a quella di Apple: la Mini Capsule (questo il nome dato alla funzione software) di Realme C55 mostrerà alcune informazioni utili durante l'utilizzo dello smartphone, come stato della ricarica, utilizzo dei dati cellulare, numero di passi o la distanza percorsa. Vedremo dopo il rilascio effettivo quali saranno le reali funzionalità della Mini Capsule.

Com'era ampiamente noto già da qualche giorno , il primo smartphone Android con una specie di Dynamic Island è arrivato: Realme ha presentato oggi in Indonesia il nuovo Realme C55 , dispositivo con caratteristiche tecniche di buon livello, ma che sarà ricordato soprattutto per l'implementazione della Dynamic Island che abbiamo già visto su iPhone 14 Pro .

Specifiche tecniche

Display IPS da 6,72 pollici (2400 x 1080 pixel) FHD+, refresh rate a 90Hz, touch sampling rate a 180 Hz, fino a 680 nits di luminosità

CPU MediaTek Helio G88 (due core Cortex-A75 a 2 GHz + sei core Cortex-A55 a 2 GHz) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2

6 GB di RAM con 128 GB di memoria interna oppure 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 13 con realme UI 4.0

Fotocamere posteriori: Sensore principale da 64 MP Sensore di profondità da 2 MP

Fotocamera frontale da 8 MP

Sensore d'impronta digitali posto sul lateo

Jack audio da 3,5 mm

Dimensioni: 165,6 × 75,9 × 7,89 mm; Peso: 189,5 g

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 33 W

Disponibilità e prezzo

Realme C55 sarà disponibile a partire da domani, 8 marzo, in Indonesia nei colori Sun Shower, Rainy Night e Rainforest al prezzo di circa € 153 per il modello da 6 GB + 128 GB e di circa € 184 per il modello da 8 GB + 256 GB.