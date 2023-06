Realme C53 è l'entry level che osa

Realme C53: caratteristiche tecniche

Caratterizzato da soli 7,49 mm di spessore (il più sottile del segmento e della serie C) e da un design elegante, Realme C53 ridefinisce il concetto di entry level.

Il dispositivo è dotato di uno schermo da 6,74 pollici a 90 Hz che, come il fratello maggiore C55, offre una soluzione in stile Dynamic Island chiamata Mini Capsule Android per le notifiche e per mostrare il livello della batteria attraverso i colori: verde per completamente carica, blu in carica e rosso in esaurimento (ma non preoccupatevi, arriverà anche su tutti gli altri Realme della serie C nel corso dell'anno).