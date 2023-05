realme annuncia il debutto della 11 Pro Series a giugno in Europa

Nello specifico, il modello più costoso verrà equipaggiato col sensore Samsung ISOCELL HP3 da ben 200 MP con OIS , con un sensore di dimensioni pari a 1/1.4 pollici, pixel di 2.24μm e un'apertura di f/1.69. Inoltre, grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, realme 11 Pro+5G è in grado di supportare la modalità zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all'altra per ottenere lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali. A riguardo, secondo la società la risoluzione dell'immagine in questo segmento focale sarà superiore del 242% rispetto a quella di prodotti simili.

Altre caratteristiche del comparto fotografico consisteranno in diverse funzionalità, come ad esempio Super Group Portrait e One Take, che viene utilizzata per la composizione intelligente con l'algoritmo AI, per generare più foto "con una migliore angolazione" contemporaneamente.

Sui nuovi smartphone di realme, infine, si è espresso anche Seongwook Song, Vice President of Sensor Architecture di Samsung Electronics, il quale ha dichiarato: "Con il realme 11 Pro+ 5G, siamo entusiasti di vedere i risultati della stretta collaborazione tra Samsung e realme per massimizzare il potenziale del sensore di immagine da 200MP".