Realme 9 e Realme Pad Mini si preparano a sbarcare in Europa: lancio previsto per questo mese

Buone notizie per i fan europei di Realme: l'azienda si prepara a lanciare anche nel Vecchio Continente gli smartphone della serie Realme 9 e l'interessante tablet Realme Pad Mini. Il lancio ufficiale è fissato per il 12 maggio alle 13:00 e l'evento in questione sarà trasmesso in live streaming sui canali social dell'azienda.