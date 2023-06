Realme lancerà la 11 Pro Series con un'esclusiva collaborazione

Realme è un brand in forte ascesa negli ultimi anni, soprattutto in Europa, e proprio nel Vecchio Continente ha confermato che lancerà ufficialmente la 11 Pro Series il 20 giugno, come aveva anticipato il mese scorso. Ma questo non sarà un semplice lancio perchè in questa occasione ci sarà un partner d'onore: Lonely Planet, che offrirà agli utenti un'esperienza fotografica ancora più speciale. La 11 Pro Series sarà composta da Realme 11 Pro+ 5G e da Realme 11 Pro 5G, due smartphone simili ma con una grande differenza: il comparto fotografico.

La punta di diamante sarà la fotocamera

Infatti, come si può vedere nell'immagine, il Realme 11 Pro+ 5G vanterà una fotocamera da 200 MP con SuperZoom OIS che lo renderà il top gamma della serie. Il sensore è un Samsung ISOCELL HP3 da 1/1,4 pollici, con una dimensione dei pixel di 2,24 μm e un'apertura di f/1.69, che alza l'asticella nella fascia medio-alta del mercato. Grazie alla tecnlogia In-sensor Zoom, il Realme 11 Pro+ 5G è in grado di passare da uno zoom 2x a 4x senza perdita di dettaglio e, inoltre, ha delle funzioni della fotocamera innovative, come il Ritratto di gruppo e One Take, che grazie alla AI può generare più foto con angolazioni diverse contemporaneamente, in modo da avere dei risultati più soddisfacenti e a cui non avremmo pensato.

Lonely Planet farà vivere un'esperienza fotografica incredibile

Tutte queste novità sulle fotocamere non saranno di certo relegate a delle semplici frasi sulla scheda tecnica. La fotografia da smartphone è sempre più centrale nelle nostre vite, ci accompagna tutti i giorni: per questo motivo Realme ha lanciato la collaborazione con Lonely Planet, la famosa casa editrice che realizza guide turistiche in tutto il mondo con delle fotografie stupefacenti. Proprio per l'occasione sono stati ideati 3 filtri personalizzati che renderanno le foto uniche e con un'atmosfera vintage. Inoltre, cinque fotografi professionisti di Lonely Planet si uniranno a Realme nel giorno della presentazione per un progetto di fotografia della città e per mostrare le potenzialità del Realme 11 Pro+ 5G.

Design esclusivo

In tutto ciò, il blocco delle fotocamere non sarà lasciato solo a sè stesso, ma è inserito in una back cover di tutto rispetto. Realme ha voluto riservare una particolare attenzione al design e quindi ha deciso di collaborare con il designer Matteo Menotto, noto nel mondo della moda e già collaboratore di brand di lusso. Difatti, la back cover è in ecopelle con una trama che ricorda delle cuciture sartoriali, che percorrono la parte centrale fino ad abbracciare il blocco circolare delle fotocamere, posto al centro. Di conseguenza, il Realme 11 Pro+ 5G acquista un aspetto premium, come se fosse un accessorio di moda, ma mai appariscente.