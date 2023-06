Realme 11 Pro+ 5G è lo smartphone col design ispirato a Milano

Realme ha svelato oggi due nuovi smartphone di fascia medio e medio-alta: parliamo di Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G. Si tratta di due modelli che erano già stati presentati in Cina qualche settimana fa, ma che adesso arrivano finalmente anche in Italia.

Per questi due smartphone, Realme ha puntato molto su design e fotocamere: per quel che riguarda l'estetica, la serie 11 Pro è stata disegnata dal designer Matteo Menotto, che in questo video ha raccontato di essersi ispirato alla città di Milano per le linee e la colorazione Sunrise beige di questi smartphone.

Oltre al design, per questi due dispositivi Realme ha scommesso molto sulle fotocamere, tanto da aver lanciato una collaborazione con Lonely Planet (la famosissima casa editrice specializzata in guide turistiche), con cui ha realizzato tre filtri fotografici. Sia 11 Pro che 11 Pro+ hanno fotocamera principale con stabilizzazione ottica e promettono grandi foto, anche se il campione tra i due è ovviamente il modello Pro+, che ha un sensore da ben 200 megapixel con SuperZoom 4x.

Ma vediamo più in dettaglio le specifiche tecniche dei due dispositivi.