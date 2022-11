Realme 10 senza veli: ecco specifiche e design

Realme è una delle aziende maggiormente attive nel mercato smartphone a livello globale, soprattutto per quanto riguarda il segmento dei dispositivi di fascia media e medio-bassa.

L'azienda cinese sta lavorando ad un nuovo modello di fascia media, il Realme 10 che abbiamo iniziato a conoscere grazie ai leak recentemente emersi in rete. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi dettagli sul dispositivo.

Le immagini che trovate in galleria ci mostrano il design di Realme 10 al completo. Vediamo un dispositivo con un comparto fotografico con due sensori, integrati in due moduli circolari indipendenti. In questo design posteriore vediamo l'influenza di OPPO.

Anteriormente vediamo un display che presenta un foro nella parte alta a sinistra per ospitare la fotocamera anteriore. I bordi del display ci appaiono piatti. Sul profilo laterale vediamo i soliti pulsante volume e spegnimento. Scorgiamo ancora il jack per le cuffie e la porta USB-C.

Passiamo quindi alle probabili specifiche tecniche:

Display : 6,4" AMOLED con refresh rate fino a 90 Hz

: 6,4" AMOLED con refresh rate fino a 90 Hz RAM : 8 GB

: 8 GB Storage interno : 256 GB

: 256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Profondità : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W Sistema operativo: Android 12 con Realme UI 3.0

Il lancio del nuovo Realme 10 dovrebbe avvenire il prossimo 9 novembre per il mercato indiano. Staremo a vedere se nelle prossime settimane lo vedremo ufficialmente anche in Italia.