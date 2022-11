Realme 10 Pro+ / 10 Pro ufficiali: potenza e tanti megapixel

Realme 10 Pro+: Caratteristiche Tecniche

Realme 10 Pro: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

I nnuovi Realme 10 Pro+ e Realme 10 Pro sono stati annunciati esclusivamente per la Cina al momento.

Per Realme 10 Pro+ si parla di un prezzo di lancio equivalente a circa 240€ per la variante con 8 GB di RAM e di circa 340€ per quella con 12 GB di RAM. Per Realme 10 Pro si parte dall'equivalente di circa 225€ e si arriva all'equivalente di circa 270€.

Non conosciamo i piani di Realme in merito alla commercializzazione di questi due nuovi modelli in Europa. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.