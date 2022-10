Realme 10 esce allo scoperto: design e specifiche da ottimo medio-gamma

Realme è una delle aziende maggiormente attive nel mercato smartphone a livello globale, soprattutto per quanto riguarda il segmento dei dispositivi di fascia media e medio-bassa.

Canale Telegram Offerte

Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli su cosa ci attende da parte della casa cinese in termini di nuovi modelli di smartphone. Stiamo parlando di Realme 10, il dispositivo per il quale sono trapelati online importanti dettagli.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano il look di Realme 10, trrapelate grazie al solito OnLeaks. Le immagini mostrano un dispositivo con un comparto fotografico con due sensori, integrati in due moduli circolari indipendenti. In questo design posteriore vediamo l'influenza di OPPO.

Non riusciamo a vedere il dispositivo dalla parte frontale ma possiamo aspettarci che presenterà un foro per la fotocamera anteriore. Le colorazioni dovrebbero corrispondere al viola e a gradiente che vediamo nelle immagini.

Oltre al design sono trapelati anche importanti dettagli sulle specifiche tecniche attese:

Display : 6,4" AMOLED con refresh rate fino a 90 Hz

: 6,4" AMOLED con refresh rate fino a 90 Hz Processore : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 RAM : 8 GB

: 8 GB Storage interno : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : sensore principale da 50 megapixel

: sensore principale da 50 megapixel Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W Connettività: 4G, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

Il lancio di Realme 10 dovrebbe avvenire in concomitanza con il lancio di Realme 10 5G e Realme 10 Pro.

Il lancio di questa nuova serie Realme 10 dovrebbe avvenire a inizio novembre per il mercato cinese. Stare a vedere se successivamente arriverà anche in Europa.