Razr 40 Ultra: trapelano specifiche e sfondi prima del lancio

Abbiamo parlato spesso di Moto Razr 40 Ultra, un dispositivo che promette molto bene soprattutto per l'evoluzione del display esterno. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli proprio su questo smartphone, i quali ci permettono di stilare una scheda tecnica ufficiosa:

Sappiamo bene che sta arrivando una stagione molto interessante per gli smartphone pieghevoli , con Samsung che si appresta a presentare la nuova generazione di Z Fold e Z Flip e Motorola che sta per svelare Razr 40 Ultra .

Display : Principale : 2.640 x 1.080 pixel, HDR AMOLED Esterno : 1.056 x 1.066 pixel

: Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM : fino a 12 GB

: fino a 12 GB Storage interno : fino a 512 GB

: fino a 512 GB Fotocamera posteriore : Principale : 12MP Sony IMX563 Secondario : 13MP SK Hynix Hi1336

: Fotocamera anteriore : 32MP OmniVision OV32B40

: 32MP OmniVision OV32B40 Connettività : dual SIM, supporto eSIM, NFC

: dual SIM, supporto eSIM, NFC Sicurezza : sensore d'impronte digitali

: sensore d'impronte digitali Sistema operativo : Android 13 con MyUX

: Android 13 con MyUX Batteria: 3.640 mAh, ricarica rapida a 33W

Insomma, il quadro per il nuovo Razr 40 Ultra appare abbastanza promettente. Sarà anche interessante sapere quali sono le chicche software che Motorola ha implementato per interagire con il display esterno, senza dover necessariamente aprire il dispositivo per usarlo attraverso quello principale.

E intanto, se volete avere un assaggio del dispositivo, qui sotto trovate anche tutti i suoi sfondi ufficiali. Si tratta di immagine di diverse natura, alcune a tinta unita mentre altre sono più astratte. Le immagini arrivano a risoluzione dello schermo principale interno, e anche a risoluzione corrispondente a quella dello schermo esterno, e vi sono anche quelle compatibili con la modalità desktop. Ci sono anche degli sfondi animati, mentre qui sotto trovate un'anteprima dell'animazione di avvio di Razr 40 Ultra.