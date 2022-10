Razer Edge è ufficiale: la console Android che stavate aspettando, anche 5G

Nel mondo Android arrivano delle importanti novità, e stavolta non riguardano il settore smartphone ma più quello del gaming. Razer ha appena presentato la sua nuova console Android .

Razer Edge: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Razer Edge è stato annunciato ufficialmente per il mercato statunitense al prezzo di 399,99 dollari.

Ancora non sappiamo nulla sulla disponibilità e prezzo ufficiale della console per il mercato europeo. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Maggiori dettagli li trovate al sito ufficiale.