Questo malware cancellerà i dati del vostro telefono dopo averli rubati

I malware si aggiornano , esattamente come le applicazioni e i sistemi operativi, e nella sua nuova implementazione, il malware noto come BRATA sembra essere più rischioso che mai. Bleeping Computer ha scoperto che le sue nuove funzionalità comprendono il tracciamento GPS , la possibilità di utilizzare più canali di connettività e la capacità di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica che cancella dal dispositivo tutti i segni della sua presenza.

Gli esperti di sicurezza non sono sicuri a cosa serva la localizzazione GPS, ma sicuramente la minaccia maggiore viene dalla possibilità di cancellare tutti i dati dell'utilizzatore, cosa che può avvenire in momenti diversi dopo l'infezione e una transazione fraudolenta. Questa funzione serve per cancellare ogni traccia del malware e impedire di risalire ai creatori, ma vuol dire anche perdere tutti i propri dati, e BRATA è solo uno dei tanti trojan bancari per entrare nelle credenziali bancarie di persone inconsapevoli.

Il modo migliore per proteggersi come al solito è installare solo applicazioni dal Play Store di Google (anche se questa non è una garanzia copleta, come si sa). Se si dovesse notare che un'applicazione si comporta in modo strano, la sua icona scompare subito dopo l'installazione o appaiono troppe pubblicità, chiede dei permessi di accedere a parti del telefono che non hanno niente a che fare con la sua funzionalità (anche se qui è meglio informarsi) o notate un uso della batteria superiore al normale, disinstallatela immediatamente.