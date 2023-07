Questo caldo fa male a tutti, compreso Android Auto

Perciò, lo smartphone diventa molto caldo perché la temperatura interna aumenta e quella esterna di certo non lo aiuta a raffreddarsi . Quindi, se viene collegato con un cavo e viene avviato Android Auto, si crea la tempesta perfetta : lo smartphone che lavora ad alti regimi per mantenere attivi Android Auto e le altre applicazioni in background, la batteria viene messa sotto stress perché viene caricata e scaricata contemporaneamente e quindi aumenta anche la sua temperatura.

Questo problema sembra essere stato segnalato indipendentemente dal brand dello smartphone, tant'è che qualche possessore di un Google Pixel ha contattato Google per avere uno smartphone in sostituzione, credendo che il proprio fosse difettoso, e, una volta ricevuto quello nuovo, ha riscontrato lo stesso surriscaldamento (ovviamente!).

Google si è attivata per risolvere questo problema, ma ancora non ha trovato una soluzione (e non è nemmeno detto che ci sia), come non la stanno trovando gli utenti: alcuni hanno provato a collegare lo smartphone via wireless, ma non ci sono stati cambiamenti. Le informazioni a riguardo sono ancora molto scarse perché il processo di investigazione è iniziato da poco e gli utenti che hanno fatto le segnalazioni non hanno specificato la versione di Android Auto sulla quale hanno avuto problemi, quindi non si sa se dipenda da una versione specifica o sia un qualcosa di diffuso.

Certamente, se il problema fosse veramente Android Auto, Google dovrà trovare una soluzione per contenere le temperature, soprattutto nel periodo estivo, perché un surriscaldamento dello smartphone può implicare problemi di vario tipo, che possono andare da un semplice blocco momentaneo nell'attesa di ripristinare le temperature normali fino a dei problemi hardware.