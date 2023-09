Qualcomm svela il prossimo protagonista della fascia media: lo Snapdragon 7s Gen 2

Durante questo fine settimana Qualcomm ha annunciato il nuovo processore che vedremo nella fascia media degli smartphone: lo Snapdragon 7s Gen 2. Il chipset è basato su un'architettura a 4 nm, che dovrebbe prendere il posto di tutti quei processori che sono ancora prodotti a 6 nm, come lo Snapdragon 680 e lo Snapdragon 695.

Perciò, non stiamo sicuramente parlando di un System on a Chip di altissime prestazioni, ma che dovrebbe garantire un buon ricambio generazionale. Infatti, anche la stessa Qualcomm lo ha catalogato come un processore subito sotto lo Snapdragon 7 Gen 1 e lo si può intuire dal codice prodotto: il 7s Gen 2 è chiamato SM7435-AB, mentre il 7 Gen 1 è chiamato SM7450-AB.

Tuttavia, Qualcomm non lo relega a processore di scarso interesse, anzi pone molta enfasi sulle sue qualità prestazionali e fotografiche.