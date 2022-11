Qualcomm annuncia lo Snapdragon 782G: nulla di rivoluzionario rispetto al 778G Plus

Senza troppo clamori, Qualcomm ha annunciato il suo nuovo chip che andrà a sostituire lo Snapdragon 778G Plus: parliamo della piattaforma mobile Snapdragon 782 G. L'inedito chip introduce miglioramenti alla CPU, aumentando le performance da 2,5 GHz a 2,7 GHz rispetto al suo predecessore. Le novità però non si fermano ad un miglioramento del 5% delle prestazioni della CPU: Qualcomm, infatti, ha affermato che la GPU sarà il 10% più veloce rispetto a quella dello Snapdragon 778G Plus.

Per il resto, nessuna grande novità. Il nuovo Snapdragon 782 G, infatti, condivide gran parte della stessa struttura del predecessore. Difatti, è un chip da 6 nm con processore Kryo 670 e l'Adreno 642L (come appunto il 778G Plus). In ogni caso, l'azienda ha evidenziato i punti forti del nuovo prodotto, come prestazioni amplificate, intelligenza artificiale migliorata, acquisizione simultanea da tre fotocamere con elaborazione fino a due gigapixel al secondo e supporto di connettività uniforme per frequenze mmWave e Sub-6 GHz.