Piccolo passo avanti per Android 13 QPR2: arriva la Beta 3.1

Gli occhi degli appassionati sono già tutti puntati verso Android 14, ma questo non vuol dire che il programma beta per le QPR (Quarterly Platform Release) di Android 13, intese a testare le novità del prossimo Feature Drop dei Pixel, non sia tutt'ora in corso.

Rilascio dopo rilascio, anche con piccoli aggiornamenti, siamo arrivati alla versione Beta 3.1 della QPR2, resa disponibile proprio ieri dalla GrandeG. Non aspettatevi grandi novità, essendo una versione minore ci sono solo correzioni di bug, ma nondimeno gli utenti interessati vorranno scaricarla. Andiamo a scoprire perché, ricordandovi anche la nostra guida su come aggiornare i Pixel tramite file OTA.

