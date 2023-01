Dalla QPR2 Beta 2 di Android 13 emergono indizi sul Pixel Tablet

Mentre ufficialmente la seconda beta della Quarterly Platform Release 2 (QPR2) comprende solo correzioni di bug (oltre a introdurne di nuovi), sottotraccia offre una serie di spunti interessanti, tra cui le emoji Unicode 15, le icone monocromatiche forzate e anche indizi sul Pixel Tablet (ecco una nostra selezione dei migliori tablet).

Il dispositivo, che dovrebbe essere lanciato a breve ed è già stato messo in vendita su Internet, sarà dotato anche di una dock di ricarica che lo trasformerà in uno smart display non troppo diverso dal Nest Hub Max (mai arrivato da noi).

Ora, grazie all'ultima QPR2 Beta 2, possiamo vedere nuovi dettagli specifici per l'atteso tablet, tra cui la soprannominata dock e alcuni modi di utilizzare la stilo.

Protezione della batteria quando collegato alla dock

Per quanto riguarda il primo punto, sembra che Google introdurrà una funzione di protezione della batteria che limiterà la ricarica al 90% quando collegato alla dock.

Una caratteristica simile, che permette di arrivare al 100% di carica quando il telefono "sa" che l'utente lo attiverà, è già presente nei Pixel e, visto che il tablet potrebbe rimanere collegato per lunghi periodi, è senz'altro una soluzione utile per preservare la durata della batteria negli anni.

Queste le stringhe incluse nella build, che indicano avvisi sulla pausa della ricarica e il motivo:

<string name="dock_defender_first_run_des">"To extend your battery's lifespan, charging paused at %1$s while docked. Go to Settings to fully charge your tablet."</string> <string name="dock_defender_first_run_title">Protecting your battery</string>

Funzioni riservate alla stilo: ricarica e appunti

Come abbiamo già visto da tempo, il Pixel Tablet potrebbe essere il primo dispositivo Android a offrire il supporto per l'Universal Stylus Initiative (USI), che standardizza una serie di specifiche come la sensibilità alla pressione, il che vi darà la possibilità di utilizzare una stilo USI che già possedete per un Chromebook, ad esempio (al netto dei noti problemi di compatibilità).

Nella QPR2 Beta 2 sono apparsi indizi sulla ricarica e alcune funzioni specifiche. Per quanto riguarda la ricarica della stilo, anche se non è ancora chiaro come avverrà e se ci sarà una penna dedicata, il tablet vi terrà informati sull'andamento con notifiche apposite. Ecco le stringhe, che servono per mostrare l'icona di batteria bassa, il testo di ricarica in corso e quando questa viene interrotta.

<string name="stylus_battery_low">Stylus battery low</string> <string name="stylus_charging_text" /> <string name="stylus_stop_charging_text" />

Andando a vedere le funzioni, sembra che Google voglia introdurre la possibilità di creare note rapide premendo un pulsante sulla stilo. Questi appunti appariranno all'interno di una bolla, il che permetterà all'utente di metterla da parte rapidamente e riaprirla a seconda del bisogno.

Il candidato più ovvio per implementare questa soluzione sarebbe Google Keep, ma al momento l'app non è dotata delle funzioni necessarie, anche se potrebbe essere aggiornata a breve, o comunque in vista del lancio del tablet, e non sarebbe impossibile ipotizzarne una disponibilità anche per altri tablet Android con supporto a stilo USI.