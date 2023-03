Pure Nokia ha la sua interfaccia

Nelle ultime ore infatti quello che è stato denominato Nokia Design Team ha svelato la nuova interfaccia utente sviluppata da Nokia per i futuri smartphone. La nuova interfaccia si chiama Pure UI e potete averne una ricca anteprima osservando le immagini in galleria.

In generale, vediamo un look molto minimal , con icone che riprendono i tratti del nuovo logo dell'azienda, e tutte le tonalità di colore che rimandano al bianco, blu e azzurro.

Dunque, sembra che anche Nokia sia ormai pronta a lanciare la sua interfaccia utente. Finora infatti sugli smartphone dell'azienda abbiamo sempre visto un'interfaccia Android essenzialmente stock con qualche piccola personalizzazione.

Ancora non è stato definito quando esattamente arriverà, ma dal sito ufficiale capiamo che la nuova Nokia Pure UI arriverà non solo per smartphone ma sarà anche disponibile per servizi web. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.