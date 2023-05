Le pubblicità si fanno strada in Google Play

A breve noterete una nuova serie di annunci nel Play Store. Se infatti adesso quando aprite il marketplace di app per Android (ecco le migliori per creare basi musicali) venite accolti in prima pagina da una serie di pubblicità, Google rilancia introducendole anche nella ricerca di app.

Scovata dal sito 9TO5Google, la novità prevede che quando toccate il campo di ricerca in alto, vi appaiano "fino a tre eventi a tempo limitato e suggerimenti sponsorizzati". I contenuti saranno evidenziati dall'etichetta Annunci.

Gli eventi a tempo limitato sono uno strumento già presente sul Play Store, e vengono utilizzati per promuovere app di streaming o giochi che potrebbero presentare un evento particolarmente interessante nel corso della giornata. A questi si sovrappongono le app Consigliate per te, che possono anche essere indicate più esplicitamente come annunci, anche se qualcuno potrebbe obiettare che non ci sia grande differenza tra quelle indicate come annunci e quelle consigliate non come tali.

Il più delle volte appaiono come schede nei feed principali del Play Store insieme, ma evidentemente la GrandeG ha deciso che non fosse sufficiente, e le ha portate anche nella ricerca.