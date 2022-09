"Protetto da Android", il nuovo badge in arrivo alla richiesta di un permesso

Ora però ci focalizziamo su una delle novità che Google ancora non ha introdotto con Android 13 , ma che probabilmente arriverà nel prossimo futuro. Qui sotto infatti vedete alcuni screenshot condivisi dall'affidabile Mishaal Rahman, i quali mostrano il nuovo badge che sta per introdurre Google nell'interfaccia di Android.

Stiamo parlando di Protected by Android, che magari da noi sarà tradotto in Protetto da Android. Il badge verrà mostrato alla richiesta di permessi che usualmente sono previsti con Android 12 e Android 13. Queste richieste vengono visualizzate quando il sistema, o un'app, ha la necessità di accedere a dati personali dell'utente presenti sul dispositivo in uso.

Il badge avrà lo scopo di rassicurare l'utente in merito al permesso richiesto, visto che Google esegue automaticamente controlli approfonditi su tutte le app installate sul dispositivo in uso tramite Play Protect. Pertanto, Protected by Android si riferisce alla sicurezza assodata per l'app o il servizio che sta richiedendo il permesso all'utente.

La novità dovrebbe arrivare e venire visualizzata a regime quando la nuova sezione unificata Privacy e Sicurezza verrà distribuita a livello globale da parte di Google.

Dunque, quanto appena descritto è sicuramente nei piani di Google e possiamo aspettarci che arriverà con i prossimi aggiornamenti ufficiali di Android 13. Nella migliore delle ipotesi il rollout potrebbe avvenire subito con il Feature Drop di dicembre.