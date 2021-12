Pronti al download gli sfondi di Galaxy S22, con mesi di anticipo sul lancio ufficiale

Sembra proprio che Samsung non sappia tenersi strette tutte le informazioni riguardanti Galaxy S22 : lo smartphone è atteso l'8 febbraio del prossimo anno, ma si conoscono già diversi dettagli su design e scheda tecnica del dispositivo . Da poco però, sono disponibili al download anche gli sfondi ufficiali.

Lo stile di questi sfondi non si discosta poi molto da quanto visto su Galaxy S21: le immagini mostrano delle "particelle" colorata su un piano, che si "muovono" in maniera astratta. I colori disponibili, per quanto riguarda il tema chiaro, sono verde, giallo e rosa, mentre è disponibile un solo sfondo scuro.

Potete dunque dare uno sguardo e scaricare gli sfondi in questione dalla gallery in basso.