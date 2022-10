Il nuovo programma di trade in di OnePlus strizza l'occhio all'ambiente

OnePlus (qui come resettare uno smartphone del marchio) sta già scaldando i motori in previsione dei prossimi OnePlus 11 Pro, ma per il momento tenta gli utenti a passare alle attuali proposte come OnePlus 10T, OnePlus Nord 2T e OnePlus 10 Pro con un'interessante iniziativa. Il produttore ha infatti avviato un programma di trade in che consente non solo di vedere valutato il proprio smartphone e beneficiare di alcune offerte di permuta speciali fino a 200 euro, ma per ogni telefono acquistato tramite il servizio verrà piantato un albero. Canale Telegram Offerte Questo è possibile grazie alla collaborazione con Ecologi, una società inglese che offre soluzioni di compensazione del carbonio piantando alberi, e l'obiettivo di OnePlus è di piantare migliaia di alberi nel corso del 2023, man mano che i clienti scambiano i loro vecchi telefoni con i modelli OnePlus più recenti.

Fonte: OnePlus

Ma come funziona il nuovo servizio di trade in (già attivo da ora)? I clienti interessati devono recarsi al sito dell'azienda e leggere le condizioni del servizio, che prevede un ulteriore sconto di 20 euro per i nuovi iscritti a OnePlus. Successivamente, dovete scorrere verso il basso e selezionare uno dei telefoni OnePlus aderenti all'iniziativa Potete scegliere tra: OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus 10T 5G

OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus CE 2 Lite 5G

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus Nord 2 5G Dopo aver selezionato il telefono, cliccate sul pulsante a destra Effettua permuta ora, che vi consente di risparmiare fino a 200 € di Cashback permuta e a fino a 250 € di credito istantaneo. Dopo aver compilato il form online, riceverete una stima del valore. A questo punto, stampate l'etichetta della spedizione prepagata e cliccate su "Spedisci il mio smartphone" nell'email di conferma. Poi dovrete spedire il dispositivo, dopo aver effettuato il ripristino alle impostazioni di fabbrica del vecchio smartphone. Riceverete una notifica con il valore aggiornato e un'offerta dopo che OnePlus avrà valutato le condizioni del dispositivo. Infine, se accettate l'offerta, vi verrà rilasciato un cashback entro 2-3 giorni lavorativi, altrimenti OnePlus vi spedirà indietro il vecchio smartphone.