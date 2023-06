Il processore di Google Pixel 7a non è proprio lo stesso di Pixel 7

Google Pixel 7a è uno degli smartphone più interessanti, soprattutto grazie ad un hardware piuttosto equilibrato ed un supporto software importante visto il trattamento che Google riserva ai suoi dispositivi. In particolare, questo smartphone è spinto dallo stesso processore che si trova sui top di gamma Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ovvero il Tensor G2.

Tuttavia, sembrerebbe che non si tratti proprio dello stesso processore. Difatti, secondo Kamila Wojciechowska, il chip montato su Pixel 7a è una specie di versione inferiore. Nello specifico, il team di ingegneri di Google avrebbe utilizzato una tecnica di packaging diversa, denominata IPOP mentre per gli altri due smartphone della serie Pixel 7 ha utilizzato la tecnica nota come FOPLP-PoP. I chip realizzati con il primo metodo sono più spessi e più grandi rispetto agli altri, nonché più caldi. Inoltre, la tecnica FOPLP-PoP è più cara da realizzare: dunque, questo sarebbe il motivo per cui sul Pixel 7a si è scelto di percorrere una strada diversa.