Problemi al Wi-Fi su Samsung Galaxy S23? Ecco come risolvere

La famiglia Samsung Galaxy S23 è oramai disponibile da qualche settimana, e all'atto pratico si sta comportando bene in tutti i campi. Spesso però, quando i dispositivi sono "giovani", ci possono essere piccoli problemi che vengono fixati solo dopo che un ampio bacino di utenza li utilizza su base giornaliera in più scenari d'uso.

Alcuni utenti Galaxy S23, soprattutto quelli che si sono concessi un S23 Ultra, stanno riscontrando dei problemi relativi alla connettività Wi-Fi. Più nello specifico, il problema insorge quando si ha in casa (o in ufficio) un router Wi-Fi 6. Cosa succede di preciso? Lo smartphone Samsung passa continuamente alla connettività mobile anche se quella Wi-Fi risulta attiva e perfettamente funzionante su altri dispositivi.

Per qualche motivo il "bug" non sembra colpire tutti i dispositivi, e di conseguenza ci sta benissimo che avendo sia un S23 che un router di recente concezione non si incappi nel problema.

Ovviamente Samsung è già a conoscenza del problema e sta lavorando a un fix che sarà rilasciato tramite aggiornamento, ma nel frattempo c'è un modo per risolvere velocemente, in modo quindi da non continuare a disattivare e riattivare il Wi-Fi dai toggle nella speranza che si colleghi?

La risposta fortunatamente è positiva, anche se dovrete mettere mano alle impostazioni del router. Sarà infatti sufficiente disattivare lo standard Wi-Fi 6 in modo che i Galaxy S23 non incappino nel problema. Ovviamente ogni router avrà le sue impostazioni, ma di solito quelle relative ai protocolli e agli standard sono le opzioni avanzate, ed è possibile che la troviate sotto la voce "802.11ax / WiFi 6 mode".

Tutto questo nell'attesa dell'aggiornamento che fixerà definitivamente il problema, ovviamente. E voi per caso siete incappati in questo bug o per ora la vostra esperienza di utilizzo dei nuovi Samsung è impeccabile?