Nuova settimana, nuovi problemi per Waze e Google Maps in Android Auto

A cosa serve avere il miglior navigatore su Android Auto se poi non è utilizzabile? Come purtroppo abbiamo imparato a nostre spese, la popolarissima interfaccia per veicoli di Google è un ecosistema estremamente delicato, dove ogni piccolo cambiamento può avere un effetto devastante.

In questi giorni, è quanto stanno sperimentando diversi utenti di Google Maps e Waze, che, stando alle testimonianze, lamentano come usare uno dei due navigatori mentre si ascolta musica su Spotify in background rallenti progressivamente tutto il sistema. Al punto da renderlo inutilizzabile.

In alcuni casi, anche la navigazione stessa ne è influenzata, tanto che i dettagli sulle svolte in arrivo o addirittura la posizione sulla mappa sono così in ritardo che gli utenti perdono le uscite.

In generale, questo problema si verifica il più delle volte quando Google Maps o Waze vengono utilizzati insieme a Spotify, ma alcuni utenti sostengono che il ritardo si verifichi occasionalmente anche senza che Spotify riproduca musica.

In questo caso, il comportamento sembra suggerire un problema di compatibilità tra Google Maps/Waze e Android Auto, anche perché utilizzando Spotify da solo non si evidenziano le stesse problematiche.

Purtroppo non abbiamo informazioni sull'estensione del bug, ma il timore è che, come è accaduto di recente in casi simili, Google attenda mesi per identificarlo e risolverlo. Al momento non ci sono soluzioni per ovviare al problema, se non scollegare il telefono dal veicolo, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli.